Biden pede a empresas americanas que se protejam de possível ciberataque russo

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta segunda-feira (21) às empresas que se protejam de possíveis ataques cibernéticos realizados pela Rússia em resposta às sanções ocidentais impostas a Moscou pela sua ofensiva na Ucrânia.



"Meu governo reitera essas advertências se baseando nos dados dos serviçios de inteligência em constante evolução, segundo os quais o Estado russo analisa diferentes formas de possíveis ciberataques", escreveu o presidente em um comunicado divulgado pela Casa Branca.



Os ataques cibernéticos entram no "manual de estratégia" do Estado russo, insiste Biden. É "crucial acelerar o reforço da nossa segurança cibernética interna", alertou o presidente.



Segundo a Casa Branca, os ataques podem ser direcionados contra infraestruturas essenciais, muitas delas em mãos do setor privado.



"Ainda temos muito a fazer para garantir que fechamos todas as portas de entrada digitais, especialmente a dos serviços de capital dos quais os americanos dependem", afirmou Anne Neuberger, funcionária encarregada da segurança para a tecnologia cibernética.