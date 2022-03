Vídeo mostra avião chinês caindo em alta velocidade antes de atingir o solo

Aeronave parece cair totalmente na vertical, com a frente voltada ao solo (foto: CCTV/Reprodução)

Imagens obtidas pela emissora chinesa CCTV relevam o momento em que o avião da China Eastern Airlines começa a cair, em uma região montanhosa próximo à cidade de Wuzhou, na China, na manhã desta segunda-feira (21/3). O registro mostra a aeronave em queda livre, em uma posição incomum: a frente da aeronave estava voltada ao chão, com o corpo inteiro na vertical. Veja:

Boeing 737-800 da China Eastern Airlines, com cerca de 130 pessoas a bordo, caiu na região de Guangxi nesta segunda.



Vídeo obtido pela agência AP mostra o avião, voo MU5735, despencando na vertical.



Governo chinês não deu detalhes pic.twitter.com/J40wOYOo6C — Ronaldo Gogoni (@RonaldoGogoni) March 21, 2022

A queda em alta velocidade mostrada no registro condiz com os dados obtidos pela imprensa chinesa no FlightRadar24, sistema que monitora voos. No site, é possível ver que o avião, que estava a 29.100 pés de altitude, perdeu cerca de 10 mil pés em poucos minutos e a tendência de queda continuou em alta velocidade até atingir o solo e começar a pegar fogo em meio à floresta local.

Com o vídeo, a especulação mundial é de que, com o ritmo e a posição da aeronave, é quase impossível ter sobreviventes entre as 132 pessoas que estavam a bordo. Mais cedo, a China Eastern Airlines confirmou que há mortos, mas não informou o número das vítimas fatais.

"A companhia expressa seu mais profundo pesar aos passageiros e membros da tripulação que morreram no acidente, indicou um comunicado da empresa dirigido à Bolsa de Shangai, onde está listada, sem confirmar o número de vítimas.

A aeronave caiu próximo à cidade de Wuzhou, na província de Guangxi no sul da China, por volta das 14h30, horário local, cerca de uma hora e meia depois de decolar na cidade de Kunming, às 13h. Ela se dirigia à Cantão, cidade portuária perto de Hong Kong.