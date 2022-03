Avião com 132 pessoas a bordo cai no sudoeste da China

Um avião da companhia China Eastern Airlines com 132 pessoas a bordo caiu nesta segunda-feira (21) no sudoeste da China, informou a Administração Chinesa de Aviação Civil (CAAC), que não divulgou um balanço de vítimas.



O Boeing 737 havia decolado da cidade de Kunming e tinha como destino a metrópole de Guangzhou, mas "perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou", na região montanhosa de Guangxi, segundo a CAAC.



"Neste momento, confirmamos que o voo caiu", disse o órgão, informando que havia ativado sua resposta de emergência e enviado uma equipe de resgate ao local do acidente.



A aeronave transportava 123 passageiros e nove membros da tripulação, totalizando 132 pessoas, apesar de alguns meios de comunicação chineses terem mencionado 133 pessoas a bordo.



O Boeing 737 caiu em uma zona rural próxima da cidade e provocou um incêndio na montanha, informou um repórtes na emissora estatal CCTV, citando o serviço de coordenação de emergências local.



O presidente chinês, Xi Jinping, declarou estar "comovido" e pediu uma investigação para que "sejam determinadas as causas do acidente o quanto antes".



- "Completamente destruído" -



Um morador da área disse a um site de notícias local que o avião envolvido no acidente estava "completamente destruído" e que viu áreas florestais próximas destruídas pelo fogo causado pela queda na encosta da montanha.



As primeiras informações começaram a circular quando a mídia local informou que o voo MU5735 da China Eastern não havia chegado a Guangzhou conforme programado após decolar de Kunming pouco depois das 13h00 (2h00 no horário de Brasília).



A companhia aérea China Eastern, consultada pela AFP, ainda não se pronunciou sobre o acidente, embora na parte da tarde tenha mudado as cores de seu site para preto e branco.



"O local exato do acidente foi o município de Langnan, no condado de Teng", disse uma autoridade local à AFP, sem dar mais detalhes.



O rastreador de voo FlightRadar24 parou de exibir dados para o voo MU5735 após as 14h22, horário local, quando chegou a Wuzhou. O site mostra como o avião caiu abruptamente de uma altitude de 29.100 pés para 3.225 pés no período de três minutos, antes que as informações do voo parassem.



Nos últimos anos, a China manteve bons padrões de segurança da aviação, em um país repleto de aeroportos recém-construídos e coberto por novas companhias aéreas estabelecidas para atender ao crescimento vertiginoso do país nas últimas décadas.



O último grande acidente de avião na China foi em agosto de 2010, com um saldo não confirmado de 42 vítimas.



Foi o acidente mais recente envolvendo um voo comercial chinês de passageiros a causar vítimas civis.



O acidente envolvendo um voo comercial chinês mais mortal foi um acidente da China Northwest Airlines em 1994, no qual todas as 160 pessoas a bordo morreram.



A maioria dos passageiros a bordo do voo MH370 da Malaysia Airlines, que desapareceu em março de 2014 na rota de Kuala Lumpur para Pequim, era da China.



