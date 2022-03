Quatro mortos em tempestades na Nova Zelândia

Fortes tempestades que atingiram a ilha norte da Nova Zelândia deixaram pelo menos quatro mortos, afundando um barco de pesca e causando caos em Auckland, a maior cidade do país, disseram autoridades nesta segunda-feira (21, ainda domingo no Brasil).



Segundo a polícia, quatro corpos foram recuperados e uma pessoa estava desaparecida após o naufrágio do barco de pesca na noite de domingo, enquanto cinco pessoas foram resgatadas do mar agitado.



Dois aviões da força aérea e um navio da marinha participaram da operação para localizar os desaparecidos, informaram os militares.



A tempestade avançou em direção ao sul e atingiu Auckland na manhã de segunda-feira com fortes chuvas. As inundações bloquearam estradas, escolas permaneceram fechadas e os serviços de transporte de barco foram suspensos.



O serviço meteorológico indicou que seis tempestades estavam indo em direção ao sul e chegariam à cidade de Hamilton na tarde de segunda.



"A previsão é que essas tempestades sejam acompanhadas de chuvas torrenciais e rajadas de vento nocivas", alertou o serviço, recomendando que os moradores permaneçam em ambientes fechados.