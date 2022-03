Bombardeio russo a shopping em Kiev deixa um morto, diz prefeito

Ao menos uma pessoa foi morta quando as forças russas bombardearam um shopping de Kiev neste domingo (20), disse o prefeito da capital ucraniana.



Uma enorme explosão abalou a cidade no momento do ataque e causou incêndios entre os escombros do shopping Retroville, indicaram jornalistas da AFP.



"Uma morte até agora", afirmou o prefeito Vitali Klitschko por meio do Telegram.



"O bombardeio inimigo" provocou um incêndio no shopping no distrito noroeste de Podilsky e deixou vários carros em chamas, disseram serviços de emergência no Facebook.



Imagens de câmeras de segurança divulgadas por esses serviços mostraram uma enorme explosão e uma nuvem de fumaça seguidas por várias explosões menores.



Os bombeiros retiraram um homem dos escombros, de acordo com outro vídeo publicado pelos serviços de emergência.



Os militares isolaram a área e pediram aos jornalistas que se afastassem por medo de que houvesse outros explosivos.



Moradores de um prédio residencial cujas janelas foram quebradas pela explosão relataram ter visto lançadores móveis de foguetes perto do shopping vários dias antes.



Meta