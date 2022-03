Pelo menos 12 soldados mortos em ataque no leste de Burkina Faso

Pelo menos 12 soldados foram mortos neste domingo (20) no leste de Burkina Faso em um ataque de supostos jihadistas, disseram fontes de segurança à AFP, em meio a um aumento na violência no país africano.



"No domingo, elementos armados atacaram uma unidade militar em torno de Natiaboani. O balanço preliminar de mortos é de 12 soldados mortos", afirmou uma fonte da área de segurança.



Outro agente de segurança indicou que as vítimas faziam parte de uma equipe de patrulha que foi atacada pelos supostos jihadistas.



"Vários elementos foram também neutralizados do lado inimigo", disse a fonte sem dar detalhes.



Natiaboani é uma cidade rural localizada cerca de 60 km ao sul de Fada N'Gourma, a principal comunidade do leste de Burkina Faso e alvo frequente de ataques de grupos armados desde 2018.