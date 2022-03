Japão pede que Emirados aumentem sua produção de petróleo

O ministro das Relações Exteriores do Japão pediu neste domingo (20) aos Emirados Árabes Unidos que aumentem sua produção de petróleo, cujo preço disparou após a invasão da Ucrânia pela Rússia, o segundo maior exportador de petróleo do mundo.



Apesar das demandas dos países do G7, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), da qual os Emirados fazem parte, e seus aliados da Opep+, que inclui a Rússia, se recusaram a aumentar a produção para aliviar o mercado, mantendo um aumento gradual de 400 mil barris por dia a cada mês.



A invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro criou uma grande volatilidade nos mercados de petróleo. Além disso, os Estados Unidos e o Reino Unido decidiram deixar de importar petróleo da Rússia.



O chefe da diplomacia japonesa, Yoshimasa Hayashi, pediu aos Emirados que "contribuam para a estabilização do mercado mundial de petróleo, aumentando sua produção e garantindo suas reservas como um importante membro da Opep", declarou um porta-voz do ministério em uma coletiva de imprensa online.



O ministro japonês se reuniu com seu par dos Emirados, o sheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, e com o ministro da Indústria, Sultan al Jaber.



O Japão importa quase um terço de suas necessidades de petróleo dos Emirados.