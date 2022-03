Novo presidente da Coreia do Sul se recusa a ocupar tradicional palácio 'imperial'

O presidente eleito da Coreia do Sul anunciou neste domingo sua intenção de transferir seus cargos da tradicional sede presidencial, a "imperial" Casa Azul, uma medida que os críticos atribuem às supostas práticas espirituais do novo líder.



Yoon Suk-yeol, que venceu uma eleição contestada no início deste mês, já havia alertado durante a campanha que retiraria os assuntos presidenciais da Casa Azul, onde os líderes da Coreia do Sul residem desde 1948.



Segundo o ex-procurador, a sede incentiva uma presidência "imperial" e prejudica a comunicação com a população.



Mas seus detratores garantem que seu desejo responde à sua crença no "feng shui", uma prática religiosa tradicional que valoriza a harmonia entre os seres humanos e a natureza. Há quem diga que Yoon também tem laços com um xamã.



Ele não é o primeiro presidente a querer mudar a sede. Seu antecessor, Moon Jae-in, também prometeu agir "para erradicar a cultura presidencial autoritária".



Mas a medida apresenta obstáculos significativos, incluindo o custo de cerca de 50 bilhões de won (US$ 41 milhões), logística e segurança, já que as estradas na movimentada Seul devem ser fechadas todos os dias durante a campanha presidencial.



Yoon garantiu que começará a trabalhar no complexo do Ministério da Defesa após sua posse em 10 de maio.



A Casa Azul tem fama de fomentar a má sorte entre seus moradores: os últimos presidentes passaram por julgamentos políticos, investigações por corrupção e prisão.