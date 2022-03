Antártica registrou temperatura 30°C acima do normal

A Antártida Oriental registrou nesta semana temperaturas de mais de 30°C acima do normal, um "recorde absoluto", informaram especialistas no Twitter.



A base de pesquisa franco-italiana Concordia, instalada na cúpula C do planalto antártico a mais de 3 km de altitude, registrou na sexta-feira 11,5°C abaixo de zero, "um recorde absoluto para todos os meses combinados, superior aos -13,7°C em 17 de dezembro de 2016", disse Etienne Kapikian, do Météo-France, o serviço meteorológico nacional da França.



Embora as temperaturas devessem ter caído com o fim do verão meridional, a base de Dumont d'Urville, localizada na costa da Terra Adelia, bateu o recorde do mês de março mais ameno, com +4,9°C, e temperatura mínima de +0,2° C em 18 de março.



Gaëtan Heymes, especialista da Météo-France, afirmou se tratar de um "evento historicamente ameno no leste" do continente congelado, com temperaturas de 30 a 35°C acima das normas sazonais.



"Esta é a época em que as temperaturas deveriam cair rapidamente, já que o solstício de verão ocorre em dezembro", explicou Jonathan Wille, pesquisador do Instituto de Geociências Ambientais de Grenoble.



"Esta onda de calor na Antártida está mudando o que pensávamos ser possível para o clima antártico", acrescentou.



No momento em que um evento ocorre não é possível atribuí-lo às mudanças climáticas, porém, um dos sinais mais claros do aquecimento global é o aumento do número e da intensidade das ondas de calor.



Os pólos estão aquecendo ainda mais rápido do que a média do planeta, que aumentou em média cerca de 1,1°C desde os tempos pré-industriais.



Em fevereiro, a camada de gelo da Antártida atingiu sua menor área desde o início das medições por satélite em 1979, com menos de 2 milhões de km2, de acordo com o Centro Nacional de Dados de Neve e Gelo dos Estados Unidos.