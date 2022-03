Vários ataques aéreos russos na cidade ucraniana de Mikolaiv (governador)

A cidade ucraniana de Mikolaiv (sul) foi alvo de ataques aéreos russos em um ritmo vertiginoso neste sábado(19), um dia depois que um bombardeio matou dezenas de soldados em um quartel, informou o governador regional Vitali Klim.



"Não conseguimos dar o alerta: quando anunciamos a onda, ela chegou. A mensagem (alerta) e os bombardeios chegam ao mesmo tempo", disse Klim nas redes sociais.



O governador não mencionou danos ou possíveis vítimas.



Quanto ao bombardeio do quartel, as estimativas das testemunhas mostram grandes variações.



"Nada menos que 200 soldados dormiam no quartel", disse um soldado de 22 anos, de uma base próxima.



"Pelo menos 50 corpos foram removidos, mas não sabemos quantos ficaram sob os escombros", acrescentou.



Outro soldado estimou que o balanço desse ataque pode ser de cem mortos.



Os russos "dispararam mísseis covardemente contra soldados adormecidos. As operações de resgate continuam", disse o governador Klim.



A informação continua bloqueada e o discurso oficial quer que Mikolaiv, "escudo" de Odessa, porto estratégico 130 km a oeste, resista aos ataques das tropas russas.