Copo vai parar na bexiga de mulher após brincadeira sexual

A mulher sofria com as dores há anos e nunca tinha ido ao médico para saber o que estava ocorrendo (foto: Reprodução/Ahmed Chaabouni)

Na Tunísia, um caso surpreendeu médicos de um hospital na cidade de Sfax, após uma radiografia de uma mulher de 42 anos mostrar que ela tinha um copo dentro da bexiga.

Segundo relatos, a mulher sofria com as dores há anos e nunca tinha ido ao médico para saber o que estava ocorrendo. A causa do desconforto era o objeto que estava alocado no órgão.

Mas a história teve ainda mais uma reviravolta. Segundo o New York Post, a mulher teria usado o copo como brinquedo sexual anos antes, uma prática chamada de “sondagem uretral”, na qual as mulheres induzem um objeto na uretra ao invés da vagina, para elevar o prazer e a excitação sexual.



Após mais exames, os médicos constataram ainda que a mulher tinha glóbulos vermelhos acima do normal, apresentando uma reação do corpo de uma possível infecção.

Além disso, eles perceberam que existiam uma série de pedras dentro da bexiga da mulher, com o tamanho surpreendente de 8 cm de. A pedra tem o potencial de crescer ao redor de qualquer coisa, como no caso da mulher, em que as pedras cresceram ao redor do copo.



A mulher ficou internada dois dias para a retirada das pedras e do copo do organismo. Após o procedimento, ela recebeu alta do hospital.