Um tremor de magnitude preliminar 4,8 foi registrado nesta sexta-feira(18) no sul do México e ativou o alerta sísmico na capital do país.



O epicentro foi localizado 6 km a sudoeste do popular balneário de Acapulco, no sul do estado de Guerrero, costa do Oceano Pacífico.



O alarme foi acionado por volta das 14h locais (17h em Brasília), como geralmente acontece antes de ocorrer um terremoto de magnitude significativa.



O aviso fez com que dezenas de prédios fossem evacuados na Cidade do México e região metropolitana, onde vivem pouco mais de 20 milhões de pessoas.