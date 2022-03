Unitaid levará tratamento preventivo inovador do HIV a Brasil e África do Sul

A organização internacional Unitaid vai financiar a introdução no Brasil e na África do Sul de um tratamento preventivo inovador para o HIV, um tratamento injetável de ação prolongada, informou a agência nesta sexta-feira (18).



"Hoje, a agência Unitaid anuncia um acordo para começar a usar na África do Sul e no Brasil uma injeção que protegerá os usuários do HIV por oito semanas", disse o porta-voz da Unitaid em Genebra, Hervé Verhoosel.



Este programa, explicou, é direcionado a um público muito particular: "adolescentes e mulheres jovens da África do Sul, por serem atualmente as primeiras afetadas pelo HIV, as pessoas trans e homens que fazem sexo com homens no Brasil, que são também segmentos da população altamente afetados".



Em comunicado, a Unitaid explica que esta versão injetável da profilaxia pré-exposição (PrEP) - também chamada de cabotegravir de ação prolongada - é a mais recente inovação na prevenção do HIV.



"Os Estados Unidos e a Inglaterra acabaram de aprovar esse sistema, embora ainda não esteja disponível", disse Verhoosel.



O tratamento demonstrou ser entre 70% e 90% mais eficaz do que a PrEP oral diária na redução do risco de infecção pelo HIV e requer apenas seis injeções por ano, de acordo com a organização.



Em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Brasil e a Wits RHI na África do Sul, além de autoridades de saúde dos dois países, a Unitaid acabará incluindo esse tipo de tratamento nos programas nacionais de saúde sexual.



As primeiras doses foram doadas por empresas farmacêuticas, disse Verhoosel.



A agência pediu aos laboratórios que adaptem seus preços aos países de baixa renda e, no longo prazo, permitam a fabricação de genéricos.