Apresentador de telejornal detido pelos talibãs é liberado no Afeganistão

Um dos apresentadores de televisão mais conhecidos do Afeganistão, detido pelos talibãs na quinta-feira por noticiar que as autoridades proibiram a transmissão de séries de drama estrangeiras, anunciou nesta sexta-feira (18) que foi liberado.



O principal canal de televisão independente afegão, TOLOnews, havia indicado que seu apresentador Bahram Aman foi detido na noite de ontem (17) em seu escritório, junto com o diretor de Informação, Khpalwak Sapai, e o assessor jurídico Nafi Khaleeq, segundo um comunicado.



Os dois últimos foram liberados rapidamente, acrescenta o canal.



"Os três foram presos por divulgarem informações, segundo as quais as autoridades proibiram as emissoras de televisão de transmitirem séries dramáticas estrangeiras", detalhou a empresa.



Aman anunciou em sua página no Facebook que ele também havia sido solto. "Depois de quase 24 horas, fui libertado da prisão", escreveu, prometendo "sempre ser a voz do povo".



Um membro de sua família, que pediu para não ser identificado, confirmou à AFP sua liberação e afirmou que os talibãs "já haviam ameaçado" o jornalista anteriormente.



Em novembro, o ministério talibã para a Propagação da Virtude e Prevenção do Vício proibiu a transmissão de séries de televisão com mulheres, salvo nos casos de promoção de temas islâmicos.



Esta norma já era aplicada de diferentes maneiras e, agora, os talibãs parecem querer aplicá-la de forma mais rigorosa, conforme a TOLOnews.



A notícia da prisão dos três homens provocou uma rápida reação da Missão de Assistência das Nações Unidas no Afeganistão (UNAMA, na sigla em inglês).



Pedimos "a libertação de todas as pessoas detidas pelos homens armados e o fim das intimidações e ameaças contra jornalistas e meios de comunicação independentes", tuitou a ONU.



