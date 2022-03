Kiev tem mais de 220 mortos, incluindo 60 civis, em três semanas

Desde o início da invasão russa da Ucrânia há três semanas, 222 pessoas, incluindo 56 civis e entre eles quatro crianças, morreram em Kiev, informou a prefeitura da capital ucraniana nesta sexta-feira (18).



Um total de 889 pessoas, incluindo 241 civis, também ficaram feridas nesta cidade desde o início da ofensiva em 24 de fevereiro, disseram autoridades locais no Telegram.



Entre os feridos estão 18 crianças, três motoristas de ambulância e um médico de emergência, segundo a Câmara Municipal, que também relatou danos em 36 edifícios residenciais e 10 escolas.



As tropas russas assumiram o controle de algumas áreas ao redor da capital, que esperam cercar completamente, embora seu avanço tenha parado por enquanto, de acordo com os militares ucranianos.



Kiev acusa as forças russas de realizar ataques quase diários em áreas residenciais da capital, na maioria das vezes ao amanhecer, uma tática denunciada pelas autoridades ucranianas como destinada a aterrorizar a população e desmoralizar aqueles que defendem a cidade.



Kiev tinha cerca de 3,5 milhões de habitantes antes da guerra, mas quase metade deixou a cidade desde o início da invasão, segundo estimativas das autoridades ucranianas.