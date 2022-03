Mais de 130 pessoas foram resgatadas do teatro de Mariupol bombardeado na quarta-feira pelo exército russo, mas centenas permanecem sob os escombros, afirmou o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.



"Mais de 130 pessoas foram salvas. Mas centenas de habitantes de Mariupol permanecem sob os escombros", afirmou em um vídeo, no qual prometeu que as operações de resgate prosseguirão, "apesar dos bombardeios" nesta grande cidade portuária.