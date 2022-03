Seis mil quilômetros de táxi para levar refugiados ucranianos à Espanha

Depois de chegar a Varsóvia a pé e de carro fugindo da guerra na Ucrânia, Khrystyna Trach, de 22 anos, não conseguiu encontrar uma maneira de chegar à Espanha, onde mora sua irmã.



Então soube que um grupo de taxistas de Madri havia chegado à Polônia para entregar ajuda essencial e estava retornando à Espanha na segunda-feira com 135 ucranianos de um centro de refugiados na capital polonesa.



"Eles são nossos heróis", disse Trach à AFP logo após o comboio de 29 táxis chegar a uma igreja no centro de Madri na quinta-feira, sob aplausos.



A maioria dos refugiados são mulheres e crianças que, como Trach, têm amigos ou familiares na Espanha. O grupo também incluiu quatro cães e um gato. Em breve terão um status de proteção que permitirá obter autorizações de residência e de trabalho.



"Vou procurar trabalho para ter dinheiro e ajudar meu país e minha família", explicou Trach, uma órfã que deixou os avós em Kiev, onde trabalhava como atendente de telemarketing.



O comboio, com dois motoristas por veículo que se revezavam no volante, partiu de Madri para a Polônia na sexta-feira para percorrer os 6.000 km de ida e volta.



Entre os taxistas havia também imigrantes romenos e equatorianos. Vários motoristas e passageiros se despediram entre abraços e lágrimas depois que percorreram juntos a Europa.



Entre eles, Olha Shokarieva, uma mulher que seguiu para a Espanha com o filho mais novo, deixando outro filho e o marido, que permaneceram na Ucrânia: "Lutando por nossas vidas, pela independência de nosso país", relatou durante a viagem.



Pessoas de toda a Europa Ocidental pegaram a estrada de carro ou reuniram recursos para alugar ônibus, para ajudar os ucranianos a chegarem às suas novas casas.



A ideia do comboio surgiu durante uma conversa sobre a guerra que vários taxistas tiveram enquanto esperavam clientes no aeroporto de Madri.



Quando um motorista sugeriu ir à Polônia para trazer refugiados ucranianos para a Espanha, vários outros se inscreveram, disse José Miguel Fúnez, porta-voz da Federação de Táxis Profissionais de Madri, que coordenou a operação. Dezenas de motoristas logo se juntaram a ele.



Os organizadores calculam que a operação custou cerca de 50.000 euros (US$ 55.000), principalmente em combustível e pedágios, pagos por doações, principalmente de taxistas.



A embaixada ucraniana em Madri ajudou a selecionar os refugiados para o comboio.



Mais de três milhões de pessoas fugiram da Ucrânia desde que a Rússia invadiu o país em 24 de fevereiro, e a Polônia acolheu a maioria delas, segundo dados das Nações Unidas.