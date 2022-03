Brasil é 39º país 'mais feliz do mundo'; Finlândia lidera ranking

Helsinqui, capital da Finlândia (foto: Kostiolavi/Pixabay)

A Finlândia é o "país mais feliz do mundo", pelo quinto ano consecutivo, na classificação "World Happiness Report" (Relatório de Felicidade Mundial), no qual o Afeganistão aparece em último lugar.O Brasil aparece na 39ª posição, o terceiro país latino-americano melhor colocado, atrás da Costa Rica (23ª) e do Uruguai (30º).A Venezuela (108º) é o país latino-americano de pior posição, atrás inclusive do Iraque."Os três avanços mais importantes foram os da Sérvia, Bulgária e Romênia. Os retrocessos mais fortes aconteceram com Líbano, Venezuela e Afeganistão", segundo o "World Happiness Report", um estudo financiado pela ONU e que começou há 10 anos.A Finlândia, com nota 7,82 em uma escala que vai até 10, supera Dinamarca, Islândia, Suíça e Holanda, países que completam o grupo de cinco mais felizes do mundo.O relatório é baseado em pesquisas que questionam as pessoas sobre a sensação de felicidade e cruzam as informações com dados do PIB, níveis de liberdade individual ou de corrupção, entre outros dados."A lição obtida do relatório, nestes dez anos, é que a generosidade entre as pessoas e a honestidade dos governos são cruciais para o bem-estar", afirmou Jeffrey Sachs, um dos coautores."Os líderes mundiais deveriam levar isto em consideração", acrescentou.