Ator pornô Ron Jeremy deverá se submeter a exames psiquiátricos

Ron Jeremy, o astro da indústria pornográfica caído em desgraça, deverá se submeter a exames psiquiátricos antes de seu julgamento por agressões sexuais contra 21 mulheres, determinou a Justiça americana nesta quinta-feira (17).



Jeremy, que participou de mais de 1.700 filmes para adultos, tem sido alvo de acusações criminais durante anos.



Foi inicialmente acusado em janeiro de 2020, mas a promotoria acrescentou outra série de demandas contra ele por crimes que teriam sido cometidos ao longo de várias décadas de carreira.



No entanto, em uma audiência nesta quinta-feira em Los Angeles, o juiz George G. Lomeli disse que o ator de 69 anos deverá passar por exames psiquiátricos.



A decisão foi anunciada depois que um dos advogados de Jeremy, Stuart Goldfarb, contou que havia visitado seu cliente em uma cela antes da audiência, e que Jeremy não foi capaz de reconhecê-lo. O resultado dos exames será revisado pela corte em 19 de abril.



O ator, que permanece sob custódia, se declarou "inocente" nas redes sociais e negou ter cometido os crimes dos quais é acusado. Se for condenado, o americano poderá passar o resto de sua vida na prisão.



Jeremy, cujo verdadeiro nome é Ronald Jeremy Hyatt, apareceu em grandes sucessos do cinema pornô, como "Deep Throat II" e "John Wayne Bobbitt Uncut".



Com seu bigode característico, era uma das estrelas mais reconhecidas da indústria pornô, mas, nos últimos anos, teve seu nome vetado após as denúncias de abusos.



Em junho de 2020, o advogado Goldfarb negou todas as acusações e insistiu que seu cliente "não era um estuprador".



"Ron, ao longo dos anos e por ser quem ele é, foi essencialmente o amante de mais de 4.000 mulheres. E alegar que é um estuprador é ir além [...] Quero dizer, as mulheres se jogam em cima dele", disse o advogado.