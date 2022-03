Ataque russo deixa ao menos 27 mortos no leste da Ucrânia

Ao menos 27 pessoas morreram nesta quinta-feira (17) na região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, em bombardeios russos, informaram autoridades locais.



"Militares russos começaram a disparar tiros de artilharia contra a cidade de Merefa, na região de Kharkiv, por volta das 03h30 locais desta quinta-feira" (22h30 de quarta, horário de Brasília). "Destruíram uma escola e um centro cultural, 21 pessoas morreram e 25 ficaram feridas, entre as quais 10 se encontram em estado grave", informou o Ministério Público em sua conta no Facebook.



Pelo menos outras seis pessoas morreram pelo lançamento de bombas de fragmentação em um povoado situado 50 km ao norte da cidade de Kharkiv, Kozacha Lopan, publicou no Facebook o prefeito da cidade vizinha de Derguatchi, Vyatcheslav Zadorenko.



"Os ocupantes bombardearam a estação, lojas, farmácias e outros edifícios civis no centro do povoado", disse, destacando que a infraestrutura militar não tinha sido danificada.



Segundo o MP regional, que publicou duas fotos de prédios danificados pelas explosões em Merefa, a retirada dos escombros já tinha começado.