Ao menos 70 migrantes morreram afogados em duas semanas na costa da Líbia

Pelo menos 70 imigrantes morreram afogados nas últimas duas semanas depois de deixar a costa da Líbia para a Europa, disse a Organização Internacional para as Migrações (OIM) nesta quinta-feira (17).



"Pelo menos 70 migrantes desapareceram na costa da Líbia e acredita-se que tenham se afogado nas últimas duas semanas", disse a OIM em comunicado.



Segundo a organização, "um barco que transportava 25 migrantes virou em 12 de março na costa de Tobruk", no leste da Líbia.



"As autoridades resgataram seis migrantes e recuperaram sete corpos, enquanto outros 12 ainda são procurados", acrescentou.



A OIM relatou outro naufrágio em 27 de fevereiro, quando um navio "virou quatro horas depois de deixar o porto de Sabratha" (oeste).



"Nenhum sobrevivente foi encontrado", segundo a OIM, que acrescentou que os corpos de 15 migrantes, incluindo um bebê, foram recuperados, enquanto 35 pessoas ainda estão desaparecidas.



Esses naufrágios elevam para 215 o número de migrantes registrados como mortos ou desaparecidos no Mediterrâneo central desde o início de 2022, de acordo com o "Missing Migrants Project" da OIM, que lista as pessoas que morreram durante a migração para um destino internacional.



Federico Soda, chefe da missão da OIM na Líbia, citado no comunicado, disse estar "consternado" com a perda de vidas humanas e a "falta de ações para lidar com esta tragédia".