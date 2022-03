Missão ExoMars é suspensa por fim de cooperação com a Rússia

A Agência Espacial Europeia (ESA) confirmou a suspensão da missão russo-europeia ExoMars e procura alternativas para realizar outras quatro missões, após a suspensão da cooperação com a agência espacial russa Roscosmos devido à guerra na Ucrânia.



Em comunicado, o conselho administrativo da ESA instruiu seu diretor a realizar um estudo rápido para relançar ExoMars e buscar alternativas para as outras missões.



A ExoMars estava programada para lançar um rover com destino a Marte em setembro, com a ajuda de um lançador e uma estrutura de pouso russos.



Os lançamentos de diversas missões da ESA utilizavam, até agora, o lançador russo Soyouz a partir do porto espacial europeu de Kourou, na Guiana Francesa.



A Roscosmos condenou as sanções europeias, impostas em virtude da invasão russa à Ucrânia, de suspender os lançamentos com o Soyouz no porto de Kourou e de chamar de volta sua equipe de centenas de engenheiros e técnicos.



Inicialmente previsto para 2020, o lançamento da ExoMars foi adiado, por causa da pandemia de covid-19, para setembro de 2022. Agora, a expedição espacial está mais do que comprometida por causa de uma janela de lançamento em direção ao planeta vermelho que se abre de dois em dois anos.



O rover da ESA, Rosalind Franklin, deveria ser transportado por um foguete Soyouz de Baïkanour no Cazaquistão e pousar em Marte com a ajuda do lander "Kazatchok", também russo.



Todas as outras missões da ESA tem como base a utilização do lançador russo Soyouz foram também suspensos. Estas incluem dois satélites para constelação europeia de posicionamento Galileo, a missão científica Euclid e a missão europeia-japonesa de observação da Terra EarthCARE.



- "Lamentável" -



O chefe da agência espacial russa, Dmitri Rogozin, lamentou a suspensão da missão.



"É muito amargo para todos os entusiastas do espaço", disse Rogozin no Telegram.



A missão ExoMars previa o lançamento de um rover da ESA com destino a Marte em setembro, com a ajuda de um lançador e aterrissador russos.



"É lamentável", destacou.



Ao mesmo tempo, Rogozin demonstrou otimismo ao afirmar que "em poucos anos" a Rússia poderá realizar essa missão sozinha.



"Sim, levará alguns anos (...) mas seremos capazes de realizar esta missão de pesquisa sozinhos a partir do novo local de lançamento no Cosmódromo de Vostochny", disse ele.



