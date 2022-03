BBC indeniza ex-secretário de Lady Di por entrevista em 1995

A BBC anunciou nesta quinta-feira (17) que pagou uma "quantia substancial" para compensar o ex-secretário particular de Lady Di, Patrick Jephson, que renunciou depois que uma entrevista com a princesa foi obtida por meios enganosos.



Na entrevista, transmitida em 1995 e com uma audiência de 23 milhões de pessoas, Diana admitiu o adultério.



Jephson, que passou oito anos com a princesa como secretário particular e conselheiro entre 1988 e 1996, renunciou dois meses depois.



"A BBC aceita e reconhece que graves danos foram causados ao comandante Jephson como resultado das circunstâncias em que a entrevista de 1995 com Diana, princesa de Gales, foi obtida", disse a emissora pública britânica em comunicado.



A BBC afirmou que lhe pagou "uma quantia substancial em danos, que [Jephson] pretende doar inteiramente para instituições de caridade britânicas de sua escolha".



"Depois de mais de 25 anos, é um alívio finalmente chegar à conclusão deste episódio doloroso", disse Jephson à agência de notícias PA.



Ele também garantiu que doaria o dinheiro para um hospital infantil no País de Gales, do qual Diana, princesa de Gales, era patrona.



O jornalista da BBC Martin Bashir foi acusado de falsificar documentos para obter a entrevista que lançou sua carreira.



Eles mostraram extratos bancários falsos ao irmão de Diana, Charles Spencer, para fazê-lo acreditar que os serviços de segurança estavam pagando duas pessoas próximas a ele para espionar sua irmã.



Segundo Charles Spencer, foi isso que o levou a apresentar o jornalista a Lady Di.