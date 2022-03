Biden cancela reunião após premiê irlandês testar positivo para covid-19

Uma reunião planejada para o Dia de São Patrício na Casa Branca entre o presidente Joe Biden e o primeiro-ministro irlandês, Micheal Martin, foi cancelada nesta quinta-feira (17) depois que o líder europeu testou positivo para covid-19 um dia antes em Washington.



A reunião agendada no Salão Oval entre os dois líderes foi cancelada e substituída por uma sessão de videoconferência depois que o irlandês, cujo título é conhecido como Taoiseach, infectou-se.



Além disso, a Casa Branca também cancelou uma cerimônia anual do Dia de São Patrício, na qual o primeiro-ministro irlandês presenteia o presidente dos EUA com uma tigela de trevo cultivado em Ballinskelligs, no sudoeste da Irlanda.



Desta vez, Biden "sediará um evento do Dia de São Patrício" sem o Taoiseach, acrescentou a Casa Branca.



Na noite de quarta-feira, Martin foi fotografado sentado ao lado da presidente da Câmara de Representantes (deputados), a democrata Nancy Pelosi, no evento Irish Fund Gala, no National Building Museum, em Washington. Ele deixou o local logo depois, devido ao teste de PCR positivo.



Biden esteve no mesmo jantar, mas um funcionário da Casa Branca disse que o presidente não foi considerado em risco e por isso não foi testado.



"Ele não teve um contato próximo (com Martin), então a cadência de testes não mudaria", afirmou o funcionário.



Um porta-voz do governo irlandês disse que o teste positivo de Martin seguiu-se a dois testes negativos, incluindo um na quarta-feira.



Martin, que se encontra hospedado nas instalações para convidados da Casa Branca, a Blair House, "está se sentindo bem e em isolamento, seguindo os conselhos de saúde pública", declarou o governo irlandês.