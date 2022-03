O chefe da agência espacial russa (Roscosmos), Dmitri Rogozin, disse nesta quinta-feira(17) que lamenta a suspensão da missão russo-europeia ExoMars, anunciada pela Agência Espacial Europeia (ESA) devido à ofensiva na Ucrânia.



"É um fato muito amargo para todos os entusiastas do espaço", disse Rogozin no Telegram. A missão ExoMars previa o lançamento de um rover da ESA com destino a Marte em setembro, com a ajuda de um lançador e aterrissador russos.