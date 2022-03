O Conselho de Segurança da ONU votou nesta quinta-feira (15) para estabelecer laços formais com o Afeganistão, controlado pelo Talibã, que ainda não conquistou amplo reconhecimento internacional.



O Conselho aprovou uma resolução que não usa a palavra "Talibã" e define o novo mandato de um ano da missão política da ONU no Afeganistão, que disse ser "crucial" para a paz no país.



A votação foi de 14 votos a favor, com uma abstenção da Rússia.