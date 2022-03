Calor de um centro de dados da Microsoft aquecerá casas na Finlândia

A gigante da informática Microsoft anunciou, nesta quinta-feira, a criação de um novo centro de dados na capital finlandesa, Helsinque, cujo calor residual será utilizado para aquecer casas e empresas da região.



A empresa americana, que considera que se trata do maior centro de reciclagem de calor residual do mundo, irá colaborar com a companhia de eletricidade finlandesa Fortum, cuja infraestrutura de calefação urbana atual inclui uma rede de 900 quilômetros de tubos subterrâneos que transferem calor a 250.000 casas na grande Helsinque.



"A localização do centro de dados foi eleita tendo em conta a reciclagem do calor residual", declararam as empresas em um comunicado conjunto. Acrescentaram que o projeto reduzirá as emissões anuais de CO2 em cerca de 400 mil toneladas.



Segundo o presidente executivo da Fortum, Markus Rauramo, o projeto constitui "uma etapa importante em direção a um mundo mais limpo, possível graças à nossa ambição comum de atenuar as mudanças climáticas".



Contatado pela AFP, a Microsoft Finlândia indicou que a construção do centro começará "assim que seja possível" e que sejam obtidas as autorizações requeridas.



A respeito do custo do projeto, se trataria do "maior investimento das TIC (tecnologias de internet e da comunicação) na Finlândia até o dia de hoje", afirmou o porta-voz do grupo, Pekka Isssomppi.



Os dirigentes finlandeses buscam há tempos promover o país nórdico como lugar privilegiado para os centros de dados, expondo as vantagens de seu clima frio, os preços relativamente baixos da energia e as conexões rápidas, assim como sua infra-estrutura de calefação urbana.



