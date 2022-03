Kremlin rejeita decisão da CIJ sobre fim da ofensiva russa na Ucrânia

O Kremlin rejeitou, nesta quinta-feira (17), a decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ), o mais importante tribunal da ONU, que ordenou na véspera que a Rússia ponha fim, imediatamente, às suas operações militares na Ucrânia.



"Não podemos levar esta decisão em consideração", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, à imprensa, ressaltando que ambos os lados, Rússia e Ucrânia, precisam estar de acordo para que esta decisão seja aplicada.



O tribunal, com sede em Haia, na Holanda, recebeu uma solicitação da Ucrânia nesse sentido. Ontem, após a decisão, Kiev celebrou "uma vitória da justiça e da Ucrânia".



Os veredictos da CIJ são vinculantes e não é possível apelar, mas o tribunal não tem como forçar seu cumprimento.



A Rússia se recusou a comparecer às audiências da CIJ neste caso, em 8 de março, e, em um documento por escrito, negou a competência da corte no assunto.