O preço de barril do tipo Brent do Mar do Norte, petróleo de referência na Europa, subiu quase 5% nesta quinta-feira, estimulado pela guerra na Ucrânia, depois que o Kremlin rejeitou uma decisão da Corte Internacional de Justiça (CIJ) que ordenava a suspensão da ofensiva.



Às 10h10 GMT, (7h10 de Brasília) o Brent subia 4,90%, a 102,82 dólares por barril, enquanto o petróleo WTI americano avançava 4,83%, a 99,63 dólares.