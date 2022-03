As novas armas de Washington para a Ucrânia

Os Estados Unidos informaram nesta quarta-feira (16) que irão enviar à Ucrânia mísseis de defesa de longo alcance e drones armados Switchblade, permitindo que as forças de Kiev se defendam melhor contra aeronaves e blindados russos à distância.



As novas armas e equipamentos que o presidente americano, Joe Biden, anunciou para a Ucrânia incluem:



- Mísseis de defesa S-300 de longo alcance -



A Ucrânia teve a capacidade de abater aeronaves russas e interceptar mísseis relativamente perto dos quarteis. Washington está preparando tudo para que Kiev adquira sistemas capazes de atingir caças de muito mais longe.



De acordo com uma fonte militar, trata-se de sistemas S-300 de fabricação que, como o sistema Patriot americano, são mísseis que possuem uma unidade terrestre totalmente autônoma com um lançador de mísseis habilitado por radar que pode detectar, rastrear e disparar contra diversas ameaças aéreas a longas distâncias.



Os ucranianos já sabem como operar o S-300, e os Estados Unidos, juntamente com vários países da Otan, possuem sistemas ou componentes para fornecer à Ucrânia.



- 'Drones Kamikaze' -



Washington enviará à Ucrânia 100 drones Switchblade equipados com câmeras, verdadeiras bombas voadoras controladas remotamente que podem ser direcionadas por um operador para encontrar e atacar alvos, explodindo ao contato.



Os chamados "drones kamikaze" podem estender o alcance de ataque em veículos e unidades russos além da visão do usuário. Isso lhes dá uma vantagem sobre os mísseis guiados por calor que a Ucrânia usou contra os tanques russos.



- Stingers antiaéreos -



Os Estados Unidos também estão entregando mais 800 Stingers, mísseis antiaéreos infravermelhos carregados no ombro. É uma arma que os americanos forneceram aos combatentes afegãos na década de 1990 para derrubar helicópteros russos. Os ucranianos os usaram efetivamente contra helicópteros russos e aeronaves de ataque de asa fixa mais lentos e voando baixo.



- 'O Sagrado Javelin' -



Aliados ocidentais já forneceram ao exército ucraniano cerca de 17.000 mísseis autoguiados leves, lançados sobre o ombro, que se tornaram a arma preferida na guerra terrestre. Eles têm sido usados com grande efetividade para destruir veículos blindados a curta distância.



Entre eles, o Javelin americano tornou-se lendário por sua eficiência, com uma carga dupla projetada para derrotar os tanques de defesa antimísseis russos. Uma canção popular ucraniana exalta a arma, que ganhou o apelido de "Sagrado Javelin", um meme viral que mostra uma espécie de virgem religiosa embalando a arma. Biden disse que enviará mais 2.000 mísseis deste tipo para a Ucrânia.



- Armas, munições e coletes -



As novas armas americanas também incluem outras 7.000 unidades antiblindagem, milhares de metralhadoras, rifles e lançadores de granadas, 20 milhões de cartuchos de munição para armas pequenas que atendem aos padrões russos e da OTan e 25.000 conjuntos de coletes e capacetes à prova de balas.