Juiz avalia pedido dos EUA para extraditar ex-presidente Hernández por tráfico de drogas

Um juiz de Tegucigalpa avalia nesta quarta-feira (16) se concederá a extradição para os Estados Unidos do ex-presidente hondurenho Juan Orlando Hernández (2014-2022), acusado de participar da exportação de cerca de 500 toneladas de cocaína para o país norte-americano.



O "juiz de extradição de primeira instância considera iniciada a audiência de apresentação e retirada de provas no processo de extradição solicitado pelos Estados Unidos para o ex-presidente Juan Orlando Hernández", disse o Supremo Tribunal de Justiça (SCJ) no Twitter.



Hernández, detido desde meados de fevereiro no quartel Los Cobras das forças especiais da polícia, foi transferido ao tribunal para a audiência judicial.



"Os argumentos da defesa (de Hernández) serão ouvidos e, em seguida, o juiz terá o tempo que for pertinente para avaliar esses argumentos de prova (...) e decidirá se a extradição é concedida ou não", afirmou o porta-voz da Polícia, Melvin Duarte.



"No caso de deferimento da extradição e dessa decisão ser recorrida (...) o processo deve ser conhecido pelos magistrados do Supremo Tribunal de Justiça em sessão plenária e estes terão de ratificar a decisão ou terão de modificar ou revogá-la", acrescentou Duarte. Isso pode atrasar a decisão de extradição por até duas semanas.



Hernández entregou a presidência de Honduras em 27 de janeiro à esquerdista Xiomara Castro. Em 14 de fevereiro, os Estados Unidos solicitaram sua extradição. Um dia depois, ele foi capturado.



Os promotores de Nova York vincularam o ex-presidente ao tráfico de drogas durante o julgamento contra seu irmão, o ex-deputado "Tony" Hernández, condenado em março de 2021 à prisão perpétua por esse crime.