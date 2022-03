Terremoto de 7,3 de magnitude atinge o Japão; há alerta de tsunami

Koto, em Tóquio, às escuras, após o terremoto (foto: Philip FONG / AFP)

Um poderoso terremoto de 7,3 graus de magnitude sacudiu o leste do Japão na noite de quarta-feira(16), afetando a capital Tóquio e provocando um alerta de tsunami, informou a Agência Meteorológica do Japão.

O epicentro foi na costa da região de Fukushima a uma profundidade de 60 quilômetros e pouco depois de atingir as 23h36 locais, um alerta para ondas de tsunami de um metro foi emitido para partes da costa nordeste.



Até o momento não há relatos de mortos ou feridos, nem de danos materiais, além de um corte de energia que afetou dois milhões de residências, 700 mil delas em Tóquio, a capital, informou a empresa de energia TEPCO.



A companhia explicou em sua conta no Twitter que estava verificando as operações da usina nuclear de Fukushina, que há onze anos, em 11 de março de 2011, entrou em colapso quando foi atingida por um tsunami que deixou 18.500 mortos e desaparecidos.





Epicentro do terremoto (foto: USGS/Reprodução)

O arquipélago japonês está localizado no chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica onde as placas tectônicas colidem, que se estende pelo Sudeste Asiático e pela bacia do Pacífico.