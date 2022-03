Mulher joga filho de 6 anos em rio de uma altura de 15 metros

Criança foi resgata depois de ser atirada em rio pela própria mãe, na Colômbia (foto: Reprodução de vídeo)

Uma mãe jogou o próprio filho, uma criança de 6 anos, dentro do Rio Cauca, em Cali, na Colômbia, para que ele morresse. Segundo a mídia local, a mulher jogou a criança no rio porque não tinha dinheiro para sustentá-lo.O caso aconteceu no início de março. De acordo com a Secretaria de Segurança a Justiça de Cali, uma pessoa que passava pelo local resgatou a criança e acionou a polícia (veja vídeo abaixo).O menino foi levado a um centro assistencial. A mulher foi presa em flagrante e deverá responder por tentativa de homicídio.