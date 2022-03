Rússia e Ucrânia elaboram plano de neutralidade para acabar com guerra

A guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro deste ano após tropas russas invadirem territórios ucranianos, pode estar com os dias contados. Segundo informações do, jornal da Inglaterra, um plano de neutralidade foi elaborado entre os países para acabar com o conflito e devolver a paz à Ucrânia.

Ainda de acordo com informações do jornal inglês, o plano contém 15 pontos. O principal deles diz respeito à adesão da Ucrânia à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), um dos grandes motivos para o ataque russo.