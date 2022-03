Fortes explosões na manhã desta quarta-feira em Kiev

Colunas de fumaça sobem ao céu de Kiev depois de explosões (foto: Aris Messinis / AFP)

Ao menos três fortes explosões foram ouvidas na manhã desta quarta-feira (16) na zona oeste de Kiev, cidade sob toque de recolher de 36 horas.Nos últimos dias, a artilharia e a aviação russas intensificaram os bombardeios contra as cidades ucranianas.Depois das explosões, colunas de fumaça foram observadas no céu da cidade, assim como na terça-feira, quando ataques das tropas russas atingiram vários edifícios residenciais.As autoridades locais não informaram sobre ataques e a imprensa não está autorizada a circular devido ao toque de recolher.Três semanas após a invasão da Ucrânia, o exército da Rússia intensificou os ataques nos últimos dias, em particular contra cidades que registram combates intensos como Kharkiv (norte), os subúrbios de Kiev, Mariupol (sul) e Mykolaiv (sul), mas também contra localidades na região oeste do país.