Acidente rodoviário com migrantes deixa três mortos e 18 feridos no México

Um acidente rodoviário no leste do México envolvendo um veículo em que viajavam imigrantes indocumentados deixou pelo menos três mortos e 18 feridos, 7 deles cubanos em estado grave, informou uma fonte oficial.



"Sete cubanos estão em estado grave e há notícia de três mortes, mas ainda não sabemos sua nacionalidade", informou à imprensa Carlos Escalante, diretor do escritório do governo para os Serviços de Migração no estado de Veracruz, onde ocorreu o acidente.



As forças de resgate relataram outros 11 feridos, entre os quais "aparentemente há mais estrangeiros", acrescentou o funcionário.



O acidente ocorreu na rodovia La Tinaja-Cosoleacaque, segundo o boletim oficial, que indicava que os migrantes viajavam em uma van.



Os feridos foram transferidos para hospitais do Instituto Mexicano de Previdência Social (IMSS) naquela área, acrescentou Escalante, sem dar detalhes do acidente.



Em 9 de dezembro, um trailer que transportava clandestinamente cerca de 160 migrantes colidiu com uma ponte enquanto trafegava em uma rodovia em Chiapas, supostamente devido ao excesso de velocidade, causando a morte de 56 deles.



As vítimas, que pretendiam chegar aos Estados Unidos, eram originárias da Guatemala, República Dominicana, Honduras e Equador. Seus corpos já foram repatriados, segundo o governo.



A tragédia ocorreu após a reativação de um controverso programa americano que obriga os migrantes a esperar no México uma resposta aos seus pedidos de asilo.



Mais de 190.000 pessoas sem documentos foram detectadas no México entre janeiro e setembro de 2021, o triplo de 2020, segundo dados oficiais. Cerca de 74.300 foram deportadas.