As conversas para pôr fim à ofensiva militar da Rússia na Ucrânia enfrentam "profundas contradições", mas ainda é possível alcançar um "compromisso", disse nesta terça-feira (15) Mykhailo Podoliyak, negociador e conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.



"Vamos continuar amanhã [quarta-feira]. É um processo de negociação complicado e extremamente trabalhoso. Existem profundas contradições. Mas, certamente, um compromisso é possível", escreveu o negociador ucraniano no Twitter.



Twitter