Boris Johnson pede ao Ocidente fim da 'dependência' de hidrocarbonetos russos

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, pediu aos países ocidentais, nesta terça-feira (15), que ponham fim à sua "dependência" dos hidrocarbonetos russos, ao defender uma controversa visita à Arábia Saudita.



Em um editorial publicado no jornal conservador Daily Telegraph, antes de iniciar sua visita à Arábia Saudita, Johnson considerou que os líderes ocidentais cometeram um "terrível erro" ao permitir que o presidente russo, Vladimir Putin, "escapasse" após a anexação da Crimeia em 2014, assim como ao aumentar sua dependência do petróleo e do gás russos.



"Quando, finalmente, lançou sua cruel guerra na Ucrânia, [Putin] sabia que o mundo teria muita dificuldade em puni-lo. Sabia que havia criado uma dependência", afirmou Johnson.



"O mundo não pode se submeter a essa chantagem contínua", acrescentou, pedindo que a "dependência" termine agora.



Estados Unidos e Reino Unido decidiram parar de importar petróleo russo, enquanto a União Europeia, muito mais dependente, pretende reduzir em dois terços suas compras de gás de Moscou para este ano.



Afirmando que a Rússia de Putin não produz "praticamente mais nada" que o "resto do mundo queira comprar", Johnson argumentou que, "se o mundo puder acabar com sua dependência do petróleo e do gás russos, podemos deixá-los sem dinheiro, destruir sua estratégia".



A visita à Arábia Saudita enquadra-se precisamente neste contexto, explicou o premiê britânico aos jornalistas à margem de uma reunião. Johnson também deve visitar os Emirados Árabes Unidos nesta semana.



"É óbvio", disse ele, "que a agressão russa na Ucrânia contribuiu para desencadear o aumento nos preços dos hidrocarbonetos, um aumento nos preços do petróleo".



"Se quisermos resistir à intimidação de Putin, se quisermos evitar ser chantageados como tantos países ocidentais infelizmente foram, devemos dar as costas aos hidrocarbonetos russos", insistiu.



Isso significa "conversar com outros produtores ao redor do mundo", acrescentou, e "construir a coalizão mais forte e ampla possível" contra a Rússia.



A viagem, que começa na quarta-feira, foi duramente criticada por ativistas de direitos humanos, especialmente após a execução de 81 pessoas no corredor da morte na Arábia Saudita no sábado.



Johnson deve apresentar nas próximas semanas a estratégia de segurança energética do governo, concentrada em energias renováveis e na extração de petróleo e gás do Mar do Norte, o que ajudaria a reduzir a dependência energética do Reino Unido e a cumprir seu objetivo de zero emissão líquida de carbono até 2050.