'Cidade das viúvas' celebra Holi, o festival anual das cores da Índia

As celebrações do Holi, o festival anual de cores para a chegada da primavera, começaram na Índia, libertada pela primeira vez em três anos do peso do coronavírus e muito celebrada nesta terça-feira (15) em Vrindavan, chamada de "a cidade das viúvas" em Uttar Pradesh (norte).



Cerca de 2.000 viúvas vivem na cidade. Suas famílias ultraconservadoras, em sua maioria pobres, as separaram após a morte de seus maridos. A ideia das viúvas participarem de algum tipo de comemoração ainda era mal vista há uma década, mas neste ano elas puderam aproveitar novamente.



"Ficamos chateadas porque não pudemos comemorar o Holi devido ao coronavírus nos últimos dois anos", disse Shakuntala Davi, viúva de 72 anos, à AFP.



"Estamos tão felizes agora que não há confinamento. Não tenho palavras para explicar minha alegria", acrescentou.



Anunciando o fim do inverno e a vitória do bem sobre o mal, o Holi é celebrado com festas de rua, batalhas na água, música, tintas coloridas e todo tipo de rituais ancentrais.



Shakuntala Davi e outras 100 viúvas dançaram, cantaram hinos hindus e foram polvilhadas com tintas coloridas e pétalas de flores no templo Gopinath da cidade.



"Estou muito feliz por ter celebrado o Holi. Muitas pessoas vieram. Foi uma felicidade total", disse Tulasi Rani, outra viúva, à AFP.



As celebrações do Holi, das quais milhões de pessoas participam todos os anos, atingirão seu pico na sexta-feira, quando será feriado em todo o país.