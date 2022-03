Piscinas cheias e torneiras secas: a desigualdade da água na Cidade do Cabo

Enquanto os banhistas lavam a areia dos pés em chuveiros nas praias da Cidade do Cabo e canais de irrigação alimentam os famosos vinhedos, Shadrack Mogress fica indignado quando enche um balde de água para dar a descarga.



Há quatro anos uma tremenda seca quase deixou a capital turística da África do Sul completamente sem água, com todas as suas tubulações vazias, o temido "Dia Zero". Acabou superando o problema e agora a água flui livremente, mas não para todos.



Na casa de Shadrack Mogress, no bairro de Khayelitsha, as torneiras só funcionam de vez em quando e raramente sob pressão total.



O homem de 56 anos acorda cedo para encher um balde enquanto ainda há água, para garantir que sua família de seis pessoas possa beber e limpar durante o dia.



"Também precisamos pegar essa água para limpar o banheiro, o que é um insulto no final do dia", lamenta Mogress. "Temos banheiros aqui. Temos chuveiros aqui. Não podemos usá-los", protesta.



"Nossos filhos vão para a escola de manhã por volta das 6h. Às vezes não há água nesse horário", denuncia.



O homem afirma ter contatado várias vezes as autoridades municipais sobre essas questões, mas não obteve resposta.



"Estamos no meio de uma pandemia aqui e não temos nem água para lavar as mãos", ele se indigna.



Os caminhões-pipa que levam água para o bairro não são confiáveis e as torneiras mudam nos finais de semana, explica Sandile Zatu, morador de 45 anos. "Não temos escolha a não ser levantar de manhã e tentar encher nosso balde o máximo possível", diz ele.



- 31 bairros sem água -



Durante a seca, os esforços municipais para economizar água criaram um senso de propósito compartilhado. Todos evitaram dar descarga nos vasos sanitários, pararam de regar as plantas e deixaram os carros acumulando sujeira por meses.



"Naquele momento, sabíamos que estávamos com um problema", diz Mogress. "Mas agora é pior, porque temos água e sabemos disso", argumenta.



As piscinas nos subúrbios da Cidade do Cabo estão insolentemente cheias, enquanto a prefeitura calcula que cerca de 31 bairros não têm acesso à água potável, incluindo favelas e bairros da classe trabalhadora.



Ironicamente, a covid-19 melhorou o abastecimento de água em algumas áreas. O estado de calamidade decretado para permitir medidas de confinamento também facilitou o envio de mais água para promover a higiene.



Se o estado de desastre for retirado, a cidade perderá o financiamento para essas entregas de água, disse o chefe municipal de gestão de água, Zahid Badroodien.



Badroodien afirmou que a cidade está investindo milhões de rands (um rand é igual a US$ 0,06) na velha infraestrutura hidráulica, admitindo que outro "Dia Zero" é "inevitável".



Mas é difícil para a cidade fornecer um abastecimento estável de água em algumas áreas porque "a verba está vinculada a projetos existentes para tentar estabelecer serviços nas comunidades existentes".



"Ao mesmo tempo, a segurança de nossos funcionários se tornou um problema nessas áreas, onde eu sei que caminhões-tanque são roubados e nossos funcionários sequestrados, às vezes sob mão armada", disse ele.



Jo Barnes, especialista em gestão de água da Universidade Stellenbosch, disse que a cidade mostrou um planejamento deficiente para futuras secas.



"Não planejar a próxima seca, que pode estar chegando, parece uma administração suicida para mim", disse ele.



"Somos cada vez mais pessoas e temos o mesmo volume de água. Então, a menos que façamos algo mágico, voltaremos a ter o mesmo problema", alertou.