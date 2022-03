Ações de tecnologia derrubam Nasdaq e Dow Jones fecha estável

O índice Dow Jones fechou estável e o Nasdaq caiu nesta segunda-feira, um dia agitado em Wall Street.



O Dow Jones permaneceu em 32.945,24 pontos; o Nasdaq cedeu 2,04%, a 12.581,22 unidades; e o S&P; 500 perdeu 0,74%, a 4.173,11 unidades. O Nasdaq já perdeu mais de 20% em relação ao fim de novembro.



"As ações chinesas nos Estados Unidos mantiveram-se sob pressão após informações de que a Rússia teria pedido ajuda militar à China na Ucrânia", destacaram analistas do Wells Fargo. As ações do varejo chinesas Alibaba e JD.com perderam 10% cada uma.



Além disso, "a China tem o pior aumento de casos de Covid-19 desde março de 2020, o que gerou confinamentos em várias cidades, como Shenzhen", um grande polo de tecnologia, observaram analistas da Schwab.