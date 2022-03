Ausente em cerimônia, Elizabeth II pede união à Commonwealth

A rainha Elizabeth II enviou uma mensagem de união aos países da Commonwealth nesta segunda-feira(14), apesar de sua ausência na cerimônia em homenagem à organização após meses de preocupações com sua saúde.



"Nossa família de nações (...) é um lugar para nos unirmos em busca de objetivos comuns e do bem comum", disse Elizabeth II.



"Nestes tempos difíceis, espero que possamos extrair força e inspiração no que compartilhamos, enquanto trabalhamos juntos para um futuro saudável, sustentável e próspero para todos", acrescentou.



A cerimônia, com 1.500 convidados na Abadia de Westminster, em Londres, seria o primeiro ato público em meses para a soberana, que completará 96 anos em abril e que em fevereiro comemorou 70 anos de reinado.



Elizabeth II é chefe de Estado de 15 dos 54 países dos cinco continentes que compõem a "Commonwealth", a Comunidade Britânica. A cerimônia é um dos eventos mais importantes do calendário real e é a primeira vez que a rainha não comparece desde 2013.



Na sexta-feira, o Palácio de Buckingham informou que a monarca não participaria da cerimônia e que pediu a seu filho mais velho, o príncipe Charles, de 73 anos, que a representasse.



Segundo a imprensa britânica, sua ausência foi decidida devido à duração da cerimônia e às condições de sua realização, já que a monarca reside no Castelo de Windsor, cerca de 40 quilômetros a oeste de Londres.



Não é a primeira vez que a soberana cancela sua presença em eventos públicos, o que gera boatos sobre seu estado de saúde. Em 2 de março, por exemplo, deixou de ir a uma recepção diplomática.



Após uma breve hospitalização em outubro para "exames preliminares" (nenhum detalhe foi divulgado), Elizabeth II foi aconselhada pelos médicos a realizar apenas "tarefas leves" em seu Castelo de Windsor.



Após a internação, a rainha desmarcou várias viagens importantes, como a ida à Conferência do Clima (COP26) em Glasgow, em novembro. O Palácio de Buckingham informou então que ela tinha um problemas nas costas, para justificar outro cancelamento alguns dias depois.



Em 20 de fevereiro, Buckingham anunciou que a rainha estava com covid-19, mas que seus sintomas eram "leves".



Nos últimos meses, Elizabeth II apareceu ocasionalmente andando com uma bengala e, durante uma reunião com dois altos oficiais militares em Windsor, em meados de fevereiro, ela reconheceu que tem problemas para "se mover", enquanto apontava para a perna esquerda.



O jornal britânico The Sun disse no sábado que ela não conseguia passear com seus cachorros nos últimos seis meses e o Daily Mail informou que ela havia descartado o uso de cadeira de rodas.



O próximo evento da agenda será no dia 29 de março, uma cerimônia em memória do príncipe Philip, seu marido, que faleceu em abril de 2021.