ASUS suspende envios à Rússia

A fabricante de computadores taiwanesa ASUS disse nesta segunda-feira que seus envios para a Rússia estão "paralisados" pela guerra na Ucrânia, dias depois de Kiev pedir a interrupção do envio de material para Moscou.



A ASUS, com sede em Taipei, é uma das empresas mais recentes a expressar preocupação com o conflito.



"A situação [na Ucrânia] - combinada com desafios complexos nas cadeias de suprimentos, logística e bancos, além de outros fatores - criou uma interrupção efetiva nos embarques para o mercado russo", disse a empresa em comunicado publicado online.



"Esperamos que a paz seja restaurada em breve e que a ajuda humanitária oportuna chegue a todos os que estão em perigo", acrescentou.



A empresa também disse que doará cerca de US$ 1 milhão em ajuda para a Disaster Relief Foundation, uma ONG taiwanesa que arrecada fundos para a Ucrânia.



Não está claro se a suspensão dos envios foi decidida de propósito ou devido às consequências do conflito.



O anúncio ocorre alguns dias depois que o primeiro-ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, pediu ao presidente da ASUS, Jonney Shih, que "terminasse qualquer relacionamento" com a Rússia.



A Rússia foi responsável por quase cinco por cento das remessas de laptops da ASUS no ano passado, disseram analistas na mídia de Taiwan.



