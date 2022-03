Ausente em cerimônia, Elizabeth II pede união à Commonwealth

A rainha Elizabeth II enviou uma mensagem de união aos países da Commonwealth nesta segunda-feira(14), apesar de sua ausência na cerimônia em homenagem à organização após meses de preocupações com sua saúde.



A cerimônia, com 1.500 convidados na Abadia de Westminster, em Londres, seria o primeiro ato público em meses para a soberana, que completará 96 anos em abril e que em fevereiro comemorou 70 anos de reinado.



Elizabeth II é chefe de Estado de 15 dos 54 países dos cinco continentes que compõem a "Commonwealth".



Autoridades do palácio disseram na sexta-feira que a monarca pediu a seu filho mais velho, o príncipe Charles, de 73 anos, que a representasse.



"Nossa família de nações (...) é um lugar para nos unirmos em busca de objetivos comuns e do bem comum", disse Elizabeth II.



"Nestes tempos difíceis, espero que possamos extrair força e inspiração no que compartilhamos, enquanto trabalhamos juntos para um futuro saudável, sustentável e próspero para todos", acrescentou.



Após uma breve hospitalização em outubro, a rainha contraiu covid-19 em fevereiro, com sintomas leves.



Na sexta-feira, o Palácio de Buckingham informou que ela não participaria da cerimônia.



Segundo a imprensa britânica, sua ausência foi decidida devido à duração da cerimônia e às condições de sua realização, já que a monarca reside no Castelo de Windsor, cerca de 40 quilômetros a oeste de Londres.