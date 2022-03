Reino Unido acolhe 21 crianças ucranianas com câncer

O Reino Unido anunciou, nesta segunda-feira (14), ter acolhido 21 crianças ucranianas com câncer para que elas possam continuar seu tratamento, interrompido pela invasão russa a seu país.



Os menores e suas famílias chegaram da Polônia no domingo à noite e serão distribuídos por diferentes hospitais do serviço público de saúde britânico (NHS, na sigla em inglês) para retomarem seu tratamento.



No domingo (13), "recebemos 21 crianças ucranianas bastante doentes com câncer. Todas são crianças inocentes obrigadas a deixarem suas casas, devido à invasão russa", declarou o Ministro da Saúde, Sajid Javid, nesta segunda à emissora Sky News.



Os recém-chegados receberam um visto de seis meses, mas poderão permanecer "o tempo que for necessário", acrescentou Javid, cujo país foi criticado por sua demora e reticência em acolher refugiados ucranianos.



Esta iniciativa acontece em paralelo a um novo programa implementado hoje, que permite aos britânicos acolherem em suas casas ucranianos que fugiram dos combates.



Intitulado "Homes for Ukraine" ("Lares para a Ucrânia", em tradução livre), o programa permitirá acolher "dezenas de milhares" de pessoas, que terão acesso ao mercado de trabalho, à seguridade social e à educação, mesmo que não tenham vínculos familiares com o Reino Unido, anunciou, no domingo, o ministro britânico da Habitação, Michael Grove.



As pessoas que decidirem hospedar refugiados ucranianos em suas casas receberão 350 libras (US$ 456) por mês e terão de se comprometer a acolhê-los por pelo menos seis meses.