Jane Campion, diretora de 'Ataque dos cães', é eleita a favorita ao Oscar

Jane Campion, diretora de "Ataque dos cães", se tornou a terceira mulher a vencer o prêmio da Guilda dos Diretores da América (foto: Jesse Grant/Getty Images/AFP)

A favorita de Hollywood

A neozelandesa Jane Campion foi eleita a principal candidata ao Oscar no sábado (12/3), quando seu filme "Ataque dos cães" foi homenageado como melhor filme pelos diretores mais influentes de Hollywood. Campion ganhou o prêmio principal do Directors Guild of America por sua adaptação pela Netflix de um romance de faroeste sobre a masculinidade tóxica de cowboys sexualmente reprimidos, derrotando outros candidatos considerados lendas, como Steven Spielberg, em uma festa de gala em Los Angeles.Ela é a terceira mulher a ganhar o prêmio, depois de Kathryn Bigelow por "The Hurt Locker" em 2008 e Chloe Zhao no ano passado por "Nomadland".A cineasta disse que está se tornando cada vez mais comum ouvir sobre 'tetos de vidro' quebrando durante a temporada de premiações de Hollywood, e que "talvez seja hora de recuperar uma sensação de vitória nessa frente"."Chegamos tão longe e, além disso, nunca mais voltaremos", disse ela antes de encerrar a noite com o prêmio principal, entregue por Zhao."Estou muito orgulhosa de você... estou aqui porque me importo que as mulheres também tenham voz." declarou.Campion, que ganhou sua primeira indicação por "O Piano" em 1994, refletiu anteriormente sobre uma época em que ela era frequentemente "a única mulher na sala"."Lembro-me da sensação de ser um estranho enquanto lutava para que minhas histórias fossem contadas, para trazer à luz histórias dinâmicas de perspectivas subestimadas em um campo dominado por homens."Maggie Gyllenhaal, mais conhecida até agora como atriz em filmes como "Batman: O Cavaleiro das Trevas" e "A Secretária", ganhou o prêmio de melhor nova diretora por "A Filha das Trevas", um drama sobre os desafios e tabus que cercam a maternidade.Nos últimos nove anos, apenas um diretor - Sam Mendes - ganhou o troféu principal da DGA sem levar o Oscar de melhor diretor, fato que catapulta Campion ao status de favorita para a maior premiação de Hollywood em 27 de março.Embora não seja transmitido na televisão e seja mais discreto do que outros prêmios de Hollywood, o DGA e seus 18.000 eleitores, incluindo os principais diretores, oferecem muito prestígio.Spike Lee foi homenageado por sua carreira, a 35ª pessoa e o primeiro homem negro a receber a homenagem.Attica, de Stanley Nelson, que narra o pior motim da prisão dos Estados Unidos, ganhou o prêmio de melhor documentário.Nas categorias que tratam da televisão, "Hacks" ganhou como melhor comédia e "The Underground Railroad" na categoria minissérie. O prêmio de melhor drama foi óbvio, já que todos os cinco episódios indicados eram do mesmo programa, "Succession", da HBO.