As tropas russas atiraram na sexta-feira contra um grupo de civis enquanto eram evacuados de um povoado perto de Kiev, matando sete pessoas, entre elas uma criança, informou o serviço de Inteligência militar da Ucrânia neste sábado (12).



"Durante uma tentativa de evacuação do povoado de Peremoga (...), em um corredor 'verde' combinado, os ocupantes abriram fogo contra um grupo de civis, composto exclusivamente por mulheres e crianças. O resultado deste ato brutal foi sete mortos. Um deles é uma criança", informou a Inteligência ucraniana no Facebook.