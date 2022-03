Morre Alain Krivine, importante figura trotskista francesa

Alain Krivine, uma importante figura da extrema esquerda francesa e ex-candidato presidencial, morreu neste sábado (12) aos 80 anos, disse sua esposa à AFP.



Krivine, um dos principais líderes do trotskismo na França, esteve à frente do partido Liga Comunista Revolucionária (LCR) por três décadas, que ajudou a fundar em 1974.



"Emoção e tristeza. Meus pensamentos estão com a família e envio uma saudação fraterna ao movimento trotskista", disse o candidato às eleições presidenciais de 2022, Jean-Luc Mélenchon, do partido de esquerda La France Insoumise.



Nascido em 10 de julho de 1941 em Paris, Alain Krivine veio de uma pequena família judia burguesa, imigrantes da Europa Central.



Em 1966, foi um dos fundadores da Juventude Comunista Revolucionária (JCR), e se tornou uma das figuras dos protestos de maio de 68 em Paris, junto com Daniel Cohn-Bendit, Jacques Sauvageot e Alain Geismar.



Sua militância lhe custou um mês de prisão em La Santé.



Foi indicado como candidato da Liga Comunista Revolucionária para as eleições presidenciais de 1969, onde obteve 1,06% dos votos. Foi reconduzido a concorrer em 1974 com o LCR, mas só conseguiu 0,37% de apoio.



Jornalista do semanário "Rouge" (vermelho), órgão do partido, e deputado europeu entre 1999 e 2004, deixou suas funções na secretaria política da LCR em 2006, mas permaneceu como porta-voz até 2009.



Twitter