Agências de classificação de risco rebaixam notas das principais empresas russas

A agência de classificação de risco Fitch rebaixou a nota de dívida de 28 empresas russas de commodities no sábado (12), dizendo que um "default" parece possível.



A Fitch baixou de B para "principalmente CC" a nota do importante grupo de gás Gazprom, da petrolífera Lukoil, das mineradoras Rusal, Polyus, Evraz e 23 outras empresas que trabalham com matérias-primas. Isso significa que é "provável" que essas empresas não consigam honrar seus compromissos financeiros.



Para a agência de classificação de risco, a autorização dada pelo governo russo para pagar em rublos as dívidas contraídas em países que estão na lista "hostil", pode comprometer a capacidade dessas empresas de pagar seus credores em dia.



Esta lista inclui todos os países da União Europeia, Austrália, Reino Unido, Canadá, Mônaco, Coreia do Sul, Estados Unidos, Suíça e Japão.



Essa medida faz parte de um pacote de ações do Kremlin e do banco central russo para tentar amortecer o colapso da moeda nacional, que perdeu metade de seu valor devido às sanções das potências ocidentais contra a Rússia após a invasão da Ucrânia.



A Fitch acredita que "o contínuo aperto das sanções, incluindo restrições comerciais e de importação de energia, aumenta a probabilidade de uma resposta política da Rússia e enfraquece sua economia, causando o ambiente operacional (hostil) para as empresas".



A Grã-Bretanha anunciou na terça-feira um embargo contra o petróleo russo, assim como os Estados Unidos sobre petróleo e gás.



A Moody's, outra agência de classificação de risco, também rebaixou as notas da Gazprom e da Lukoil nesta semana a um nível que pressupõe um risco muito alto de inadimplência.



No início de março, três grandes agências de classificação de risco colocaram a Rússia na categoria dos que não podem pagar sua dívida de longo prazo, devido ao acúmulo de sanções contra ela.



Mais tarde, a Fitch baixou ainda mais esta nota, indicando que a Rússia estava enfrentando um "default iminente" em sua dívida.



Quanto menor a pontuação de adimplência, menos confiança os credores terão naquele país, então as possibilidades de empréstimos a taxas de juros razoáveis são muito complexas.



