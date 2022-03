Engenheiros russos analisam radiação em usina nuclear ucraniana atacada

Engenheiros russos foram enviados na sexta-feira para medir a radiação na usina nuclear de Zaporizhia, a maior da Europa, cuja tomada pelas forças russas alarmou a comunidade internacional, disseram autoridades ucranianas.



Trabalhadores da empresa de energia nuclear russa Rosatom chegaram a Zaporizhzhia na sexta-feira, informou a agência nuclear ucraniana Energoatom pelo Telegram.



Engenheiros russos explicaram ao pessoal ucraniano que estavam lá para "avaliar o nível de radiação" e "ajudar no reparo da usina", que foi bombardeada em 4 de março, informou a Energoatom.



Os reatores da usina não parecem estar danificados, apesar de um incêndio no local durante o ataque das forças russas.



Energoatom afirmou que os russos foram para Zaporizhzhia porque a equipe ucraniana se recusou a cooperar com a Rússia.



Acrescentou ainda que um dos enviados russos se apresentou como o novo administrador civil e militar da área e declarou que a usina passou a ser território russo, administrado pela Rosatom.



Na época do ataque, o embaixador russo nas Nações Unidas negou que seu país tivesse bombardeado a usina nuclear.



Zaporizhzhia, inaugurada em 1985 e com seis reatores, produz cerca de um quinto da energia da Ucrânia e tem capacidade para abastecer quatro milhões de residências.